Заварухин про 1:2 от «Трактора»: «40 бросков нанесли, но не закрывали вратаря. Не могли сравнять, хотя добавляли»

Теги Трактор Автомобилист травмы Николай Заварухин КХЛ Ник Эберт Джесси Блэкер Хоккей

Николай Заварухин подвел итоги матча с «Трактором» (1:2).

– Потрясающая атмосфера была на арене. Полный дворец, праздник. Очень неприятно проигрывать. Пропустили два гола: с рикошета и после контратаки.

40 бросков нанесли, но не закрывали вратаря. Не могли сравнять, хотя добавляли. Одного гола не хватило.

– Чего еще сегодня не хватило, чтобы взломать оборону «Трактора»?

– Не было бросков от защитников и игрока, который бы закрывал обзор вратарю. Наверное, точного броска с пятака. Соперник не давал нам это сделать. 

– У Ника Эберта повреждение?

– Да, у него повреждение.

Джесси Блэкер сегодня сыграл достаточно неуверенно. Есть вероятность, что он пропустит следующий поединок?

– Большинство сработало при его участии. Пересмотрим матч и примем решение.

– С чем связаны две быстрые шайбы, которые пропустил «Автомобилист»?

– Второй период мы провели сильнее, но проиграли. Пропустили после рикошета и контратаки. Ребят все время предупреждаем, что соперник ждет наших ошибок именно после контратак.

– Сегодня был тематический матч. Есть ли у вас любимые исполнители?

– Я больше люблю поп-музыку. Иногда по настроению могу послушать рок.

– Долго ли вас пришлось уговаривать, чтобы выйти на матч в таких костюмах?

– Нет. Согласились сразу же, – сказал главный тренер «Автомобилиста».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий