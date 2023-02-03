Заварухин про 1:2 от «Трактора»: «40 бросков нанесли, но не закрывали вратаря. Не могли сравнять, хотя добавляли»
Николай Заварухин подвел итоги матча с «Трактором» (1:2).
– Потрясающая атмосфера была на арене. Полный дворец, праздник. Очень неприятно проигрывать. Пропустили два гола: с рикошета и после контратаки.
40 бросков нанесли, но не закрывали вратаря. Не могли сравнять, хотя добавляли. Одного гола не хватило.
– Чего еще сегодня не хватило, чтобы взломать оборону «Трактора»?
– Не было бросков от защитников и игрока, который бы закрывал обзор вратарю. Наверное, точного броска с пятака. Соперник не давал нам это сделать.
– У Ника Эберта повреждение?
– Да, у него повреждение.
– Джесси Блэкер сегодня сыграл достаточно неуверенно. Есть вероятность, что он пропустит следующий поединок?
– Большинство сработало при его участии. Пересмотрим матч и примем решение.
– С чем связаны две быстрые шайбы, которые пропустил «Автомобилист»?
– Второй период мы провели сильнее, но проиграли. Пропустили после рикошета и контратаки. Ребят все время предупреждаем, что соперник ждет наших ошибок именно после контратак.
– Сегодня был тематический матч. Есть ли у вас любимые исполнители?
– Я больше люблю поп-музыку. Иногда по настроению могу послушать рок.
– Долго ли вас пришлось уговаривать, чтобы выйти на матч в таких костюмах?
– Нет. Согласились сразу же, – сказал главный тренер «Автомобилиста».
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