Заварухин про 1:2 от «Трактора»: «40 бросков нанесли, но не закрывали вратаря. Не могли сравнять, хотя добавляли»

подвел итоги матча с «Трактором» (1:2).

– Потрясающая атмосфера была на арене. Полный дворец, праздник. Очень неприятно проигрывать. Пропустили два гола: с рикошета и после контратаки.

40 бросков нанесли, но не закрывали вратаря. Не могли сравнять, хотя добавляли. Одного гола не хватило.

– Чего еще сегодня не хватило, чтобы взломать оборону « »?

– Не было бросков от защитников и игрока, который бы закрывал обзор вратарю. Наверное, точного броска с пятака. Соперник не давал нам это сделать.

– У Ника Эберта повреждение?

– Да, у него повреждение.

– сегодня сыграл достаточно неуверенно. Есть вероятность, что он пропустит следующий поединок?

– Большинство сработало при его участии. Пересмотрим матч и примем решение.

– С чем связаны две быстрые шайбы, которые пропустил « »?

– Второй период мы провели сильнее, но проиграли. Пропустили после рикошета и контратаки. Ребят все время предупреждаем, что соперник ждет наших ошибок именно после контратак.

– Сегодня был тематический матч. Есть ли у вас любимые исполнители?

– Я больше люблю поп-музыку. Иногда по настроению могу послушать рок.

– Долго ли вас пришлось уговаривать, чтобы выйти на матч в таких костюмах?

– Нет. Согласились сразу же, – сказал главный тренер «Автомобилиста».