«Автомобилист» проиграл 5 из 7 последних матчей

Теги Трактор Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

«Автомобилист» уступил «Трактору» (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это пятое поражение команды тренера Николая Заварухина в семи последних матчах.

На данный момент клуб занимает третье место в таблице Востока, набрав 73 очка после 58 игр.

В следующем матче, 7 февраля, «Автомобилист» сыграет с «Витязем».

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7 комментариев

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fregat96
Алло, это Нижнекамск? Это из Челябинска говорят. Дайте пожалуйста телефон ответственного в Авто по сливу аутсайдерам? Записывайте... -из Астаны передали, потом передайте в Хабаровск, не забудьте!
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+2
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dfn75
Всем привет! Самойлов спел... гимн... спел ли? По мне так блевотина. Свердловский рок умер для меня сегодня. Игра. Мы проиграли аутсайдерам в конференции при полном составе всех кто может. Позор.
+3
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+3
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EgorAndreevich
Ответ Sergey2517
Хороший день сегодня и музыку послушали и,хороший хоккей посмотрели!Трактор с победой!
Хороший?..
БольшУю часть матча импотенты очень коряво и неумело пытались вскрыть максимально невзрачный автобус
Я болельщик Автомобилиста и прекрасно понимаю, что для Трактора сейчас любые набранные очки, как говорится, "не пахнут", но такой хоккей язык не поворачивается назвать хорошим
+1
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+1
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Огюст
Трактористы нормально сегодня отпахали - на победу ,молодцы !
+1
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Иван Шуткин
А в последних 20, сколько проиграли?) 15 точно
+3
0
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Sergey2517
Хороший день сегодня и музыку послушали и,хороший хоккей посмотрели!Трактор с победой!
+6
0
+6
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KSA1985
Нечего АИ-92 заправлять. По паспорту не ниже АИ-95.
0
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-2
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