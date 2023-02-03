«Автомобилист» проиграл 5 из 7 последних матчей
«Автомобилист» уступил «Трактору» (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это пятое поражение команды тренера Николая Заварухина в семи последних матчах.
На данный момент клуб занимает третье место в таблице Востока, набрав 73 очка после 58 игр.
В следующем матче, 7 февраля, «Автомобилист» сыграет с «Витязем».
БольшУю часть матча импотенты очень коряво и неумело пытались вскрыть максимально невзрачный автобус
Я болельщик Автомобилиста и прекрасно понимаю, что для Трактора сейчас любые набранные очки, как говорится, "не пахнут", но такой хоккей язык не поворачивается назвать хорошим