«Автомобилист» проиграл 5 из 7 последних матчей

«Автомобилист» уступил « » (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это пятое поражение команды тренера в семи последних матчах.

На данный момент клуб занимает третье место в таблице Востока, набрав 73 очка после 58 игр.

В следующем матче, 7 февраля, « » сыграет с «Витязем».