Матч между российскими и китайскими хоккеистами на Амуре пройдет 25 февраля. Также будет ралли на льду

Матч между российскими и китайскими хоккеистами на льду реки Амур пройдет 25 февраля.

Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Друзья, после трехлетнего перерыва снова проведем на реке Амур российско-китайские спортивные соревнования. На пограничной реке встретятся не только хоккеисты, но и автогонщики. Ралли на льду – наша давняя задумка.

Открытие фестиваля зимних видов спорта запланировано на 25 февраля. Посмотреть соревнования смогут все желающие. На набережной в районе улицы Мухина, 1 организуем трансляцию на большом экране, также будет прямая трансляция на «Амурском областном телевидении», – написал Орлов.

Хоккейный турнир «Содружество» проходил на реке Амур с 2017 года. Он не проводился с 2020 года.