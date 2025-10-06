Заварухин о попаданиях «Авангарда» в штангу: «Не видел их. Старался не смотреть, когда бросают по воротам «Автомобилиста»
Заварухин заявил, что старается не смотреть на броски по воротам его команды.
Сегодня «Автомобилист» победил «Авангард» со счетом 4:1 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.
– Тяжелый матч. Ребята молодцы, сыграли самоотверженно и настойчиво в атаке. Парни работают, трудятся всей командой. Свои шансы они реализовали. Ребята стараются, бьются, они просто молодчики.
– Считали, сколько штанг у Галкина сегодня?
– Я не видел штанг. Старался не смотреть, когда бросают по нашим воротам, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости