Женский ЧМ будет проходить в ноябре, а не в апреле – решение принято ради «расширения возможностей игроков». В 2027-м состоится новый чемпионат Европы среди женщин

Женский чемпионат мира будет проходить осенью, а не весной.

Такое решение приняла ИИХФ совместно с Профессиональной женской хоккейной лигой (PWHL), руководствуясь «общим видением развития женского хоккея и расширения возможностей для игроков всех уровней».

Теперь турнир будет проходить не в апреле, а в ноябре и не будет пересекаться по времени с заключительными этапами сезона PWHL.

Кроме того, в апреле 2027 года будет проведен первый розыгрыш нового чемпионата Европы среди женщин. В ИИХФ отмечают, что этот турнир «обеспечит развитие женщин-игроков на протяжении всего сезона и повысит узнаваемость женского хоккея в Европе».

Женский чемпионат мира-2026 пройдет в Дании с 6 по 16 ноября. Матчи низших дивизионов, как и раньше, пройдут в апреле, но уже с 2027 года будут проводиться в ноябре.

Розыгрыш ЧМ в 2027 году пройдет в Канаде. Канадцы также примут турнир в 2030 и 2032 годах.