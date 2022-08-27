Никульшин, Михаил Ильин и Иван Ершов – в составе сборной России U18 для подготовки к товарищеским матчам с Беларусью

Определен состав сборной России U18 для подготовки к товарищеским матчам с Беларусью U18.

Игры пройдут в Минске 2-4 сентября.

Вратари: Егор Егоров («Динамо»), Егор Заврагин («Югра»), Николай Никульшин ( ).

Защитники: Никита Баклашев, Игорь Вербицкий, Марио Паталаха (все – «Динамо»), Александр Губанов, Артем Малков, Тихон Шакалов (все – ), Иван Ершов, Виталий Пестерев (оба – «Северсталь»), Артем Карпов («Локомотив»), Максим Пащенко («Югра»).

Нападающие: Максим Великов, Егор Соловьев (оба – ), Тимофей Жулин ( ), Алексей Зайцев, Матвей Максимов, Егор Римашевский, Игорь Чернышов (все – «Динамо»), Михаил Ильин, Егор Смирнов (оба – «Северсталь»), Тимур Муханов ( ), Никита Недопекин (СКА), Александр Рыков («Трактор»), Иван Рябов («Крылья Советов»), Кирилл Свищев («Югра»).

Тренерский штаб: главный тренер Игорь Ефимов, тренер Евгений Ставровский, тренер-консультант Владимир Попов, тренер вратарей Дмитрий Мезенцев, тренер по ОФП Александр Кофанов.

В программе сбора – занятия на льду, в тренажерном и игровых залах. 30 августа сборная сыграет товарищеский матч против клуба «Химик», а 31 августа вылетит в Минск, где продолжит подготовку к серии товарищеских матчей со сборной Беларуси U18.