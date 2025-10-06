«Автомобилист» выиграл 4 матча подряд и идет 3-м на Востоке. Дальше – игра со СКА

«Автомобилист» выиграл 4 матча подряд.

Сегодня команда Николая Заварухина победила «Авангард » со счетом 4:1 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.

Ранее клуб из Екатеринбурга обыграл «Ак Барс» (4:1), «Амур» (3:1) и «Нефтехимик» (5:2).

В данный момент «Автомобилист » занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 8 октября он примет СКА.