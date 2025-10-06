«Автомобилист» выиграл 4 матча подряд и идет 3-м на Востоке. Дальше – игра со СКА
«Автомобилист» выиграл 4 матча подряд.
Сегодня команда Николая Заварухина победила «Авангард» со счетом 4:1 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.
Ранее клуб из Екатеринбурга обыграл «Ак Барс» (4:1), «Амур» (3:1) и «Нефтехимик» (5:2).
В данный момент «Автомобилист» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 8 октября он примет СКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
