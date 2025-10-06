41

Макдэвид продлит контракт с «Эдмонтоном»: «Наше путешествие продолжается 🧡💙»

Коннор Макдэвид продлит контракт с «Эдмонтоном».

Сегодня нападающий клуба НХЛ выложи несколько фотографий с партнерами по команде. 

«Наше путешествие продолжается 🧡💙» – написал 28-летний хоккеист. 

The Athletic со ссылкой на источники в лиге пишет, что канадец согласовал новое соглашение с «Эдмонтоном». Сроки и финансовые условия пока неизвестны. 

Напомним, у капитана «Ойлерс» остался еще один сезон по действующему контракту с кэпхитом 12,5 млн долларов. 1 июля игрок получил право на продление соглашения с клубом.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября. 

Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Коннор сказал, что хочет побеждать с «Ойлерс». У меня нет причин сомневаться в его словах. Он всегда был последователен»

Макдэвид о контракте с «Эдмонтоном»: «Заслуживаю справедливой оплаты. Но есть потолок зарплат, а моя единственная цель – победа в Кубке. Совместить это не так-то просто»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Коннора Макдэвида
