Макдэвид продлит контракт с «Эдмонтоном»: «Наше путешествие продолжается 🧡💙»

Коннор Макдэвид продлит контракт с «Эдмонтоном».

Сегодня нападающий клуба НХЛ выложи несколько фотографий с партнерами по команде.

«Наше путешествие продолжается 🧡💙» – написал 28-летний хоккеист.

The Athletic со ссылкой на источники в лиге пишет , что канадец согласовал новое соглашение с «Эдмонтоном». Сроки и финансовые условия пока неизвестны.

Напомним, у капитана «Ойлерс» остался еще один сезон по действующему контракту с кэпхитом 12,5 млн долларов. 1 июля игрок получил право на продление соглашения с клубом.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.

Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Коннор сказал, что хочет побеждать с «Ойлерс». У меня нет причин сомневаться в его словах. Он всегда был последователен»

Макдэвид о контракте с «Эдмонтоном»: «Заслуживаю справедливой оплаты. Но есть потолок зарплат, а моя единственная цель – победа в Кубке. Совместить это не так-то просто»