Ги Буше об 1:4 от «Автомобилиста»: «Один из худших матчей в сезоне с точки зрения бросков. Когда не попадаешь, это тебя злит, от этого страдает качество игры»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги игры с «Автомобилистом».

Омский клуб проиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 1:4.

«Очень хорошо начали этот матч. Вышли готовыми, заряженными. Создавали большое количество моментов, но по той или иной причине не смогли их реализовать.

Моментов было столько же, сколько и в других матчах. Разница в том, что мы не могли довести их до взятия ворот. Мне вообще не понравилось качество наших бросков сегодня. То промахивались, то не получалось поднять шайбу. С точки зрения бросков это был один из худших матчей в сезоне. Когда не попадаешь, это тебя злит, от этого страдает качество игры, стараешься сыграть где‑то посложнее. В итоге ничего хорошего из этого не выходит.

После активного первого периода противнику удалось выстоять. Именно такие матчи мы называем «хорошая игра на выезде». Когда находишь в себе силы выстоять во время «торнадо», которое устраивает домашняя команда.

Соперник может стать нетерпеливым, потерять терпение и отойти от своей структуры игры. Что сегодня и произошло с нами. Противник действовал хорошо, структурно, а мы отошли от своей игры. Именно в таких играх проявляется психологическая стойкость. Ребята должны были играть в свою игру, несмотря ни на что», – сказал Буше .