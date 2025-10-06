  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хара о выводе его номера из обращения в «Бостоне»: «Это не только мой момент, он принадлежит всем – руководству клуба, болельщикам, партнерам по команде и моей семье»
Хара о выводе его номера из обращения в «Бостоне»: «Это не только мой момент, он принадлежит всем – руководству клуба, болельщикам, партнерам по команде и моей семье»

Здено Хара прокомментировал выведение его номера из обращения в «Бостоне».

Ранее стало известно, что торжественная церемония состоится в ночь с 15 на 16 января 2026 года перед домашним матчем «Брюинс» с «Сиэтлом».

«Невозможно будет передать словами ощущения, когда мой свитер с номером 33 поднимут под своды арены. Эта честь превыше всего, что я мог себе представить, когда впервые приехал в Бостон.

Я бесконечно благодарен руководству «Бостона» за доверие, всем моим бывшим и нынешним товарищам по команде, болельщикам, чья страсть и энергия сделали Бостон моим домом, и моей семье.

Этот момент не только мой – он принадлежит всем нам», – сказал бывший капитан «Бостона» Здено Хара.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
