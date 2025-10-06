  • Спортс
5

Вайсфельд о СКА: «Системности нет, непонятно, в каком направлении они движутся. Команда с такими ресурсами не должна идти 9-й. Судя по интервью Ларионова, он знает выход»

Леонид Вайсфельд высказался о турнирном положении СКА.

Команда Игоря Ларионова занимает 9-е место в таблице Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 12 очков после 11 матчей. 

«Понятное дело, что команда с такими ресурсами не должна находиться на девятом месте в конференции. Хорошего мало. Возникает вопрос: смогут ли они выбраться из этой ситуации? Судя по различным интервью Ларионова, он знает выход.

Какие проблемные факторы выделил бы у СКА? Там такой системности внутри нет. Непонятно, в каком направлении они движутся. Но опять же: это нам непонятно. А им, может быть, все понятно», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

