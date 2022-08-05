Плющев о «Сочи»: «Эта команда для драк или для хоккея? Уверен, против СКА они будут тише воды, ниже травы»

Владимир Плющев высказался о драках в матче «Сочи» – «Авангард» на .

«Раньше всегда говорили: «Чем грязнее команда, тем она хуже играет». Если Назаров ничего не может поставить в «Сочи» кроме драк, то как они собираются бороться за плей‑офф?

Веселить народ? У нас на хоккей в принципе люди не очень ходят. А Сочи – это вообще особенный город – интеллигентный и привилегированный. Вряд ли Назаров своими дворовыми делами заслужит там какую‑то славу.

Надо понять – для чего вообще эта команда? Для драк или для хоккея? Я не понимаю, почему в преддверии нового сезона на это не реагирует.

Тенденция в «Сочи» уже проявилась. Они уже дали понять, что собираются развлекать людей драками и разбитыми лицами. Так может им поменять вид спорта? У нас есть бои без правил. Правда, там ребята серьезные, против них не выстоять.

На такие вещи надо реагировать. То, что было во вчерашнем матче «Сочи» против Омска, – это было грязно. При этом я уверен, что против они будут тише воды, ниже травы. Хотя Омск тоже им показал – игроки «Сочи» не выиграли ни одного боя.

Я прекрасно помню , когда там были люди, которые не умели кататься на коньках и выходили только подраться. Там, кстати, генменджером был . Если наша сборная будет играть в подобном ключе, будет «интересно» посмотреть», – сказал бывший главный тренер сборной России.

«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде