«Авангард» проиграл впервые за 4 матча – «Автомобилисту» дома. Дальше – выезд к екатеринбуржцам
«Авангард» проиграл впервые за 4 матча.
Сегодня команда Ги Буше дома уступила «Автомобилисту» со счетом 1:4 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.
Ранее клуб из Омска победил «Салават Юлаев» (5:2), «Адмирал» (6:1) и «Локомотив» (4:1).
10 октября «Авангард» еще раз сыграет с «Автомобилистом» – на этот раз на выезде.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости