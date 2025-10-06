«Авангард» проиграл впервые за 4 матча – «Автомобилисту» дома. Дальше – выезд к екатеринбуржцам

«Авангард» проиграл впервые за 4 матча.

Сегодня команда Ги Буше дома уступила «Автомобилисту» со счетом 1:4 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.

Ранее клуб из Омска победил «Салават Юлаев» (5:2), «Адмирал» (6:1) и «Локомотив» (4:1).

10 октября «Авангард» еще раз сыграет с «Автомобилистом» – на этот раз на выезде.