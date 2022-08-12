Данис Зарипов: «Ак Барс» находится под нагрузками. Понимаем, над чем надо работать» 

прокомментировал победу «Ак «Барса» над (3:1).

– Витязь» – быстрая и молодая команда. Уверен, что она даст бой любому сопернику в сезоне.

– С чем связано большое количество удалений?

– Бывают такие матчи, это предсезонка, и здесь концентрация не схожа с официальными матчами. Нормальное явление.

С другой стороны, потренировали меньшинство. В эти проблемы можно включить несколько критериев. В принципе, команда находится под хорошими нагрузками, где-то и это тоже сказывается. Сейчас понимаем, над чем надо работать.

– Как ваше самочувствие?

– Сегодня все было отлично, но это вторая встреча на предсезонке. Был такой хороший игровой тонус, и вся игра проходила в хорошем темпе. Понятно, что где-то я не успевал на какие-то мгновения, но еще есть время до сезона – будем работать. А так, по самочувствию все было хорошо, – сказал Зарипов.