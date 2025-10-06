«Вашингтон» отправил Мирошниченко в фарм-клуб

Ивана Мирошниченко отправили в АХЛ.

«Вашингтон» объявил, что перевел 21-летнего российского нападающего в свой фарм-клуб «Херши».

«Кэпиталс» выбрали Мирошниченко на драфте-2022 под общим 20-м номером. Форвард присоединился к команде в 2023 году.

В прошлом сезоне хоккеист набрал 4 (1+3) очка в 18 матчах НХЛ. В рамках регулярного сезона АХЛ он провел 53 игры и совершил 42 (23+19) результативных действия. В плей-офф на его счету 8 матчей и 5 (3+2) очков.