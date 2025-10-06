Хохлачев получит 5 млн рублей за сезон в «Салавате». В чемпионате-2023/24 он зарабатывал 75 млн («СЭ»)

Александр Хохлачев заработает 5 млн рублей за сезон в «Салавате».

Ранее 32-летний форвард подписал контракт с уфимским клубом до 31 мая 2026 года.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Радмира Сахибгареева, Хохлачев получит 5 миллионов рублей за оставшуюся часть текущего чемпионата.

Как отмечает Алексей Шевченко, в сезоне-2023/24 нападающий зарабатывал 75 млн рублей. Тогда он выступал за «Амур » и набрал 27 (9+18) очков за 66 матчей с учетом плей-офф.

«Салават» заплатит Хохлачеву и Берлеву по 100 тысяч рублей в месяц. Форварды подписали пробные контракты с уфимским клубом («Матч ТВ»)