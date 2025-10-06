Брылин о контракте Капризова: «Психологически будет нелегко. Когда ты самый высокооплачиваемый игрок в НХЛ, требования и ожидания совершенно другие»

Сергей Брылин прокомментировал рекордный контракт Кирилла Капризова в НХЛ.

Ранее форвард продлил контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей сумме и по средней годовой зарплате (17 млн).

– Все обсуждают исторический контракт Кирилла Капризова. Вы порадовались за соотечественника?

– Конечно. Хочется пожелать продолжать так же успешно выступать и держать высокую планку. Наверное, это будет психологически не так легко. Будут и удачные, и не очень удачные периоды.

Желаю ему преодолеть все эти преграды и показывать отличный хоккей. Понятное дело, во всех играх, кроме как против «Нью-Джерси ».

– Этот контракт будет как-то давить?

– Это надо спрашивать у Капризова. Но когда он самый высокооплачиваемый игрок в лиге, то требования и ожидания от его игры будут совершенно другие.

