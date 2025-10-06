«Коламбус» отправил Федотова в фарм-клуб
Ивана Федотова отправили в фарм-клуб «Коламбуса».
Клуб НХЛ объявил, что перевел российского вратаря в «Кливленд», выступающий в АХЛ.
Федотов перешел в «Коламбус» из «Филадельфии» 14 сентября в обмен на выбор в 6-м раунде драфта-2026. Хоккеист прошел драфт отказов.
Иван Федотов о том, показал ли он уже в НХЛ все, на что способен: «Нет. Даже близко нет. Сейчас я чувствую себя более расслабленно, не хочется выжимать из себя все»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Коламбуса»
