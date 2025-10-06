0

Кривокрасов войдет в тренерский штаб «Лады». Контракт – до конца сезона

Сергей Кривокрасов войдет в тренерский штаб «Лады».

Клуб из Тольятти объявил, что достиг договоренности с 51-летним специалистом. Контракт до конца сезона-2025/26 будет подписан в ближайшее время.

«Мы давно планировали усиление тренерского штаба. У команды есть проблемы при игре в большинстве, поэтому завтра к нам присоединится Сергей Кривокрасов. Мы проанализировали работу Сергея Владимировича и решили, что он подходит нам по стилю. Уверены, что он поможет команде!» – сказал генеральный директор «Лады» Александр Харламов

Последним местом работы Кривокрасова была «Сибирь» – он вошел в тренерский штаб новосибирского клуба в 2022 году и был назначен исполняющим обязанности главного тренера в декабре 2023-го. На этом посту он проработал до конца сезона-2023/24.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Лады»
