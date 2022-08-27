Вице-президент «Куньлуня» о товарищеских матчах Китая с Россией: «Данный вариант возможен. Но с ФХР пока ничего не обсуждали»

Николай Феоктистов высказался о сотрудничестве «Куньлуня» со сборной Китая.
«Куньлунь» продолжает сотрудничество со сборной Китая. Через участие в чемпионате КХЛ помогает нам выполнить задачу подготовить кадры для сборной.
Мы начинаем новый четырехлетний цикл, нам нужно добиться отбора на Олимпиаду. Будем объективны – для нас это вызов.
Товарищеские матчи с Россией? В принципе, данный вариант возможен. В большей степени состав китайской команды находится на территории России. Но с ФХР пока ничего не обсуждали», – сказал исполнительный вице-президент «Куньлуня».