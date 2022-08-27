Вице-президент «Куньлуня» о товарищеских матчах Китая с Россией: «Данный вариант возможен. Но с ФХР пока ничего не обсуждали»

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Николай Феоктистов высказался о сотрудничестве «Куньлуня» со сборной Китая.

«Куньлунь» продолжает сотрудничество со сборной Китая. Через участие в чемпионате КХЛ помогает нам выполнить задачу подготовить кадры для сборной.

Мы начинаем новый четырехлетний цикл, нам нужно добиться отбора на Олимпиаду. Будем объективны – для нас это вызов.

Товарищеские матчи с Россией? В принципе, данный вариант возможен. В большей степени состав китайской команды находится на территории России. Но с ФХР пока ничего не обсуждали», – сказал исполнительный вице-президент «Куньлуня».

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