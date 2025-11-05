Галиев об Овечкине: «Когда он забил 500-й гол, мы выбежали на лед в честь грандиозной отметки. Появлялась уверенность, что если не он, то никто не побьет рекорд Гретцки»

Станислав Галиев: слава богу, что именно Овечкин побил рекорд Гретцки.

Нападающий минского «Динамо » Станислав Галиев высказался о рекорде Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ и совместной игре в «Вашингтоне ». Овечкин в апреле побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных сезонах (894), сейчас на счету россиянина 899 шайб.

– С Александром Овечкиным играли вместе. Понятно, что это было почти 10 лет назад и тогда еще не говорили так о его рекорде, но тем не менее впервые в этом контексте упоминали именно тогда. Каковы ваши воспоминания об этом?

– Помню, когда он забил свой 500-й гол, мы тоже выбежали все на лед в честь такой грандиозной отметки. Не задумывались о той цифре, которая сейчас есть, но где-то появлялась уверенность, что если не он, то никто другой не побьет этот рекорд. Слава богу, что так и случилось.

– Сам Овечкин тогда открестился от подобных разговоров.

– Он скромный, просто, когда забиваешь, забиваешь, забиваешь, ты понимаешь, что рекорды недалеко. Постоянно у него какие-то рекорды – в овертайме, на выезде, в большинстве, всех не перечислить. Молодец, красавец. Вдвойне приятно, что именно русский парень побил этот рекорд.

– Вы пока вместе играли, что-то почерпнули от него в плане снайперских навыков?

– Это было так давно. Понятно, что смотришь на него, как он бросает, на технику. Первое время, когда выходил, смотрел на него чуть ли не с открытым ртом с мыслями: «Это Саша». Потом немного привыкаешь в этому и перестаешь удивляться тем невероятным вещам, что он делает, – сказал Станислав Галиев .