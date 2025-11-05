Тамбиев о 8-м подряд поражении «Адмирала»: «Все валится из рук, у ребят пропадает уверенность. К игрокам претензий нет, нужно заслужить удачу»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал результат матча FONBET КХЛ с «Металлургом» (1:2). Поражение стало восьмым подряд для клуба из Владивостока.
– У нас идут игры как под копирку. Неплохой матч по самоотдаче и содержанию, но хромает реализация голевых моментов. Видно, что у ребят пропадает уверенность, поражения гнетут, все валится из рук.
– Какие слова будете искать, чтобы вернуть команде победный настрой?
– Точно не негатив, это не лучший союзник, ребята стараются, но не хватает реализации. Нужно заслужить удачу. К игрокам у меня претензий нет, – сказал Тамбиев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
