  • Тамбиев о 8-м подряд поражении «Адмирала»: «Все валится из рук, у ребят пропадает уверенность. К игрокам претензий нет, нужно заслужить удачу»
0

Тамбиев о 8-м подряд поражении «Адмирала»: «Все валится из рук, у ребят пропадает уверенность. К игрокам претензий нет, нужно заслужить удачу»

Леонид Тамбиев о 8-м подряд поражении «Адмирала»: все валится из рук.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал результат матча FONBET КХЛ с «Металлургом» (1:2). Поражение стало восьмым подряд для клуба из Владивостока.

– У нас идут игры как под копирку. Неплохой матч по самоотдаче и содержанию, но хромает реализация голевых моментов. Видно, что у ребят пропадает уверенность, поражения гнетут, все валится из рук.

– Какие слова будете искать, чтобы вернуть команде победный настрой?

– Точно не негатив, это не лучший союзник, ребята стараются, но не хватает реализации. Нужно заслужить удачу. К игрокам у меня претензий нет, – сказал Тамбиев.

Разин о 2:1 с «Адмиралом»: «Были «самолетные ноги», но «Металлург» выстоял благодаря желанию и самоотдаче»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
