Серавалли о возможном обмене Панарина: «Я не верю, что это произойдет. До дедлайна далеко – менеджмент «Рейнджерс» хочет понять, какая у них команда»

Фрэнк Серавалли: не верю, что «Рейнджерс» обменяют Артемия Панарина.

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли оценил вероятность скорого обмена Артемия Панарина из «Рейнджерс».

Действующий контракт 33-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем регулярном чемпионате НХЛ Панарин набрал 7 (2+5) очков в 14 матчах.

«Знаю, что все взволнованы, но до дедлайна еще очень далеко. Переговоры с «Рейнджерс » о продлении контракта ведутся, но я думаю, что менеджмент сначала хочет понять, какая у них команда.

Пока мы точно не узнаем, что представляют собой «Рейнджерс», я не верю, что они пойдут на риск и обменяют Панарина. Не думаю, что это произойдет.

Они очень довольны его игрой с тех пор, как он пришел в клуб», – сказал Серавалли.