Морозов о переподписании Якупова в «Авангарде»: «Небольшое снижение в сумме, он хочет компенсировать это за счет бонусов. КХЛ вместе с клубами стремится к защите контрактов»

Алексей Морозов: Мы в КХЛ стремимся к защите контрактов хоккеистов.

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о том, что «Авангарда» переподписал контракт с нападающим Наилем Якуповым. Сообщалось , что форвард будет зарабатывать 22 млн рублей в этом сезоне вместо 35 млн.

– Расскажите про переподписание «Авангардом» Наиля Якупова, который по сведениям СМИ сильно упал в зарплате – с 35 млн до 7,5 млн рублей?

– Если посмотреть детально, то там значение не такое большое, как писалось в прессе. В сумме за год небольшое снижение. Якупов хочет усилить свою команду, чтобы с ней добиться результатов – победить и компенсировать снижение контракта за счет бонусов.

– Есть ли подвижки по вопросам защиты контрактов?

– В конце ноября у нас будет заседание рабочей группы. Сейчас клубы присылают свои предложения, Лига выносит свои, на встрече все будут детально разбираться. Стремимся к защите контрактов, но есть нюансы. Это совместная работа с клубами, которой мы занимаемся и прорабатываем ситуации со всех сторон, – сказал Алексей Морозов на форуме «Россия – спортивная держава».

Генменеджер «Авангарда» о трансфере Костина и зарплате Якупова