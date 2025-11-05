Гендиректор ФХР о нейтральном статусе: «Надо играть и выигрывать. Можно облепиться гербами и флагами, но прийти последним. Много ли в этом чести?»

Гендиректор ФХР о возвращении России: надо использовать любую возможность.

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов ответил на вопрос, принципиально ли сборным России вернуться на международную арену с флагом и гимном страны.

«Сыграли две Олимпиады без надписи «Россия». Одну Олимпиаду мы выиграли, на второй – проиграли в финале. Надо играть! У нас в федерации этот вопрос не обсуждался.

У нас нет коллегиального мнения. Я говорю за себя, что надо использовать любую возможность для возвращения на спортивную арену. Все делаем поэтапно. Нам главное – выигрывать. Когда мы выигрываем, то ни у кого нет вопросов, что это победила Россия.

Можно облепиться гербами и флагами, но прийти последним. Много ли в этом чести?» – сказал Курбатов.

