«Салават» выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Козлова идет 8-й на Востоке
«Салават» выиграл 6 из 7 последних матчей FONBET Чемпионата КХЛ.
«Салават» Юлаев обыграл «Барыс» (2:1) в гостях, одержав 6-ю победу в 7 последних матчах.
Команда Виктора Козлова набрала 20 очков в 22 играх и занимает 8-ю строчку в таблице Восточной конференции.
«Барыс» проиграл 5 матчей подряд. Команда Михаила Кравеца идет 9-й на Востоке с 19 баллами после 24 встреч.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости