«Салават» выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Козлова идет 8-й на Востоке

«Салават» выиграл 6 из 7 последних матчей FONBET Чемпионата КХЛ.

«Салават » Юлаев обыграл «Барыс » (2:1) в гостях, одержав 6-ю победу в 7 последних матчах.

Команда Виктора Козлова набрала 20 очков в 22 играх и занимает 8-ю строчку в таблице Восточной конференции.

«Барыс» проиграл 5 матчей подряд. Команда Михаила Кравеца идет 9-й на Востоке с 19 баллами после 24 встреч.