Мето о конкурсах Матча звезд НХЛ: «Кринж. Видимо, по-настоящему прилагать усилия больше не круто. Люди искренне получают от этого удовольствие?»

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Марк Мето раскритиковал конкурсы на Матче звезд НХЛ.

«У меня, вероятно, возникнут проблемы, если я скажу это, но это все кринж.

Видимо, по-настоящему прилагать усилия в конкурсах мастерства больше не круто. Люди искренне получают от этого удовольствие?

Мне кажется, или половина парней, участвовавших в забегах на скорость, выглядели так, будто даже не пытались? Не обвиняю их, просто наблюдение», – написал экс-защитник клубов НХЛ.

Свечников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд НХЛ. Макдэвид не участвовал, Макар упал

Овечкин-младший – главный герой, Макдэвид – машина (но не всегда), а Шестеркин круто бросает по сапбордам. Конкурсы Матча звезд НХЛ – кайф!

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2 комментария

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Valery McCane
ну, есть доля истины. когда лучший буллит это тот, где кто-то мелкий подсовывает шайбу под падающего в сторону вратаря... у меня ассоциация с, другой, более статусной нхл..
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Алекс Баландин
Согласен. Фигня какая-то, от таких мастеров можно требовать, чтобы они делали красиво - они умеют, а в итоге лично мне понравился только конкурс с купанием. Шестерен классно, конечно, орудует клюшкой!
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+3
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