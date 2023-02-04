Мето о конкурсах Матча звезд НХЛ: «Кринж. Видимо, по-настоящему прилагать усилия больше не круто. Люди искренне получают от этого удовольствие?»

раскритиковал конкурсы на Матче звезд НХЛ.

«У меня, вероятно, возникнут проблемы, если я скажу это, но это все кринж.

Видимо, по-настоящему прилагать усилия в конкурсах мастерства больше не круто. Люди искренне получают от этого удовольствие?

Мне кажется, или половина парней, участвовавших в забегах на скорость, выглядели так, будто даже не пытались? Не обвиняю их, просто наблюдение», – написал экс-защитник клубов НХЛ.

Свечников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд НХЛ. Макдэвид не участвовал, Макар упал

Овечкин-младший – главный герой, Макдэвид – машина (но не всегда), а Шестеркин круто бросает по сапбордам. Конкурсы Матча звезд НХЛ – кайф!