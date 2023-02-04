Шестеркин пошутил насчет умения Сорокина бросать: «Он очень плох. В футбольные ворота забьет, может быть»

Теги Рейнджерс Айлендерс Матч звезд НХЛ НХЛ Илья Сорокин Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин пошутил насчет умения Ильи Сорокина бросать по воротам.

Вратарь «Айлендерс» ни разу не попал в створ, нанеся 5 бросков по прикрытым щитом воротам в рамках конкурса вратарей на Матче всех звезд НХЛ. 

Вратарь «Рейнджерс», выступавший на конкурсе в тандеме с Сорокиным, несколько раз был близок к заброшенной шайбе в матчах лиги, но не попадал в пустые ворота. 

– Сорокин сказал, что бросает лучше вас. 

– Ну неет (смеется). К сожалению, он очень плох в этом плане. В футбольные ворота забьет, может быть, – сказал Шестеркин с улыбкой.

Сарос и Хеллибак выиграли новый конкурс вратарей на Матче звезд НХЛ, у Сорокина и Шестеркина худший результат 

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1 комментарий

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Руслан Х
Чья б корова мычала…🤦🏻‍♂️
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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