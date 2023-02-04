Шестеркин пошутил насчет умения Сорокина бросать: «Он очень плох. В футбольные ворота забьет, может быть»
Игорь Шестеркин пошутил насчет умения Ильи Сорокина бросать по воротам.
Вратарь «Айлендерс» ни разу не попал в створ, нанеся 5 бросков по прикрытым щитом воротам в рамках конкурса вратарей на Матче всех звезд НХЛ.
Вратарь «Рейнджерс», выступавший на конкурсе в тандеме с Сорокиным, несколько раз был близок к заброшенной шайбе в матчах лиги, но не попадал в пустые ворота.
– Сорокин сказал, что бросает лучше вас.
– Ну неет (смеется). К сожалению, он очень плох в этом плане. В футбольные ворота забьет, может быть, – сказал Шестеркин с улыбкой.
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