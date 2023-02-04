Овечкин об исполнении буллита вместе с сыном на Матче звезд: «Особенный момент. Нам обоим понравилось»

Теги Питтсбург Вашингтон Матч звезд НХЛ Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался об исполнении буллита вместе с сыном на Матче звезд НХЛ. 

Капитан «Вашингтона» был заявлен на конкурс на самый эффектный буллит вместе с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби.

В итоге к исполнению был подключен и 4-летний Сергей Овечкин. Именно он и поразил ворота члена Зала хоккейной славы Роберто Луонго. 

«Думаю, это особенный момент. Болельщикам это нравится. Нам обоим это понравилось. Это здорово для игры. Это также здорово для нас обоих. И, очевидно, для Сергея тоже», – сказал Овечкин-старший, приехавший на Матч звезд впервые с 2018 года. 

Овечкин-младший – главный герой, Макдэвид – машина (но не всегда), а Шестеркин круто бросает по сапбордам. Конкурсы Матча звезд НХЛ – кайф!

2 комментария

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Андрей Хенто
Трогательный момент, не знаю, что многим не понравилось, исполнил мечту своего сына. Кросби был не против, вратарь подиграл, элемент шоу соблюдены.
+1
-1
0
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Штучный
Thet did awesome 💪👍
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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