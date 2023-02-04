Овечкин об исполнении буллита вместе с сыном на Матче звезд: «Особенный момент. Нам обоим понравилось»

высказался об исполнении буллита вместе с сыном на Матче звезд НХЛ.

Капитан « » был заявлен на конкурс на самый эффектный буллит вместе с капитаном « » .

В итоге к исполнению был подключен и 4-летний Сергей Овечкин. Именно он и поразил ворота члена Зала хоккейной славы Роберто Луонго.

«Думаю, это особенный момент. Болельщикам это нравится. Нам обоим это понравилось. Это здорово для игры. Это также здорово для нас обоих. И, очевидно, для Сергея тоже», – сказал Овечкин-старший, приехавший на Матч звезд впервые с 2018 года.

Овечкин-младший – главный герой, Макдэвид – машина (но не всегда), а Шестеркин круто бросает по сапбордам. Конкурсы Матча звезд НХЛ – кайф!