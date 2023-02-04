Сергей Черкас: «Зыков шел нацеленно в Радулова, тот выставил корпус, оказался сильнее, мощнее. Умышленного удара в голову я не увидел»

Сергей Черкас поделился мыслями о травме форварда СКА Валентина Зыкова.

Игрок получил перелом лицевой кости в матче с « » после столкновения с . Зыков лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.

– Я пересматривал момент, и сказать, что Радулов целенаправленно шел на игрока СКА, не могу. Зыков шел нацеленно в Радулова, тот выставил корпус, два игрока столкнулись, вступив в единоборство. Радулов оказался сильнее, мощнее. Мне так показалось. Я не увидел умышленного удара в голову или еще чего-то.

– Столкнулись, как Пересвет и Челубей на Куликовом поле?

– Что-то типа того. Двое столкнулись, один упал. Радулов встретил соперника плечом, что не запрещено. Думаю, сказался его опыт выступлений в НХЛ.

– Показалось, игрок СКА летел на Радулова на большой скорости, не успев сгруппироваться.

– Да, Зыков тоже шел бить Радулова, он не просто ехал и не видел соперника.

– Никакого криминала, злого умысла – единственное, сильно пострадал игрок СКА?

– Зыков неудачно столкнулся в этом единоборстве. Судьи же смотрели момент.

С учетом того, что судейская бригада, работавшая на матче СКА – «Локомотив», пропустила эпизод, когда Галимову разбили нос, а потом еще и гол забили в ворота армейцев – там чистейшее удаление. Чтобы не было таких вариантов, арбитры остановили матч, посмотрели момент, когда Зыков врезался в Радулова. И увидели, что никто не виноват, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб