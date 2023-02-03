Вайсфельд об игре Мичкова: «Если речь идет о новом Малкине, Овечкине, Ковальчуке, того, что он показывает, недостаточно»
Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре форварда «Сочи» Матвея Мичкова.
– Как вообще оцените игру Мичкова за ХК «Сочи»?
– Если оценивать Мичкова просто как 18-летнего хоккеиста, то он играет очень хорошо. Если речь идет о каком-то особенном, исключительном игроке, новом Малкине, Овечкине, Ковальчуке, тогда на данный момент того, что он показывает, недостаточно.
Мне не нравится его дистанционная скорость и его габариты. Это не приговор, но такие недостатки придется компенсировать за счет других качеств, которые у него в избытке. Мы все очень хотим, чтобы из него получился хоккеист высокого уровня. Посмотрим, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
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