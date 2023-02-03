Вайсфельд об игре Мичкова: «Если речь идет о новом Малкине, Овечкине, Ковальчуке, того, что он показывает, недостаточно»

Теги Леонид Вайсфельд Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре форварда «Сочи» Матвея Мичкова

– Как вообще оцените игру Мичкова за ХК «Сочи»?

– Если оценивать Мичкова просто как 18-летнего хоккеиста, то он играет очень хорошо. Если речь идет о каком-то особенном, исключительном игроке, новом Малкине, Овечкине, Ковальчуке, тогда на данный момент того, что он показывает, недостаточно.

Мне не нравится его дистанционная скорость и его габариты. Это не приговор, но такие недостатки придется компенсировать за счет других качеств, которые у него в избытке. Мы все очень хотим, чтобы из него получился хоккеист высокого уровня. Посмотрим, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Мичков сорвался на судей и привез два гола своей команде. Кажется, у нового Овечкина проблемы с поведением

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Мичков даже близко не стоит к Ковальчуку, Малкину и Овечкину . И никогда не будет в одном ряду .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
вован63
Я думаю очень много внимания к Мичкову, это идёт ему во вред, вот уже звезду поймал, судьям грубит, скоро тренера будет посылать, надо приземлить парня!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Ответ Darkhan Darkhan
Леонид Владленович знает о чем говорит,один из лучших менеджеров в российском хоккее которому почему-то не дают работать
Особенно мощно он руководил в Тольятинской Ладе .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
крок 58
Леня! В точку
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TimGI86
Ответ Дмитрий Якушевич
Привёл в пример бугаев по 190см. Естественно они раскрылись раньше, играя со взрослыми. Матвею лучше ориентироваться на Кучерова
Кучерова, Панарина, Капризова, по росту примерно одинаковые, только Капризов помощней будет и массу набрал не в 18 лет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darkhan Darkhan
Леонид Владленович знает о чем говорит,один из лучших менеджеров в российском хоккее которому почему-то не дают работать
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Якушевич
Привёл в пример бугаев по 190см. Естественно они раскрылись раньше, играя со взрослыми. Матвею лучше ориентироваться на Кучерова
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий