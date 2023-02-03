Мичков об удалениях в матче с «Витязем»: «Это было неправильно, хочу перед всеми извиниться. Урок для меня, плохой опыт – тоже опыт»

извинился за свои удаления в матче с « ».

« » проиграл подмосковному клубу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (1:5).

18-летний нападающий получил 3 малых штрафа, причем 2 – подряд. Один из них был за оскорбление судей и неспортивное поведение.

«Мы все вышли на игру с огромным настроем, я сам был сверхмотивирован. Очень хотел вместе с командой победить в сегодняшнем матче. Эмоции взяли свое, не смог с ними совладать, ненужные удаления были с моей стороны. Надо быть сдержанней. Я извинился перед партнерами, потому что пока я сидел в штрафном боксе, команда в этот момент играла в меньшинстве. К сожалению, из-за моих удалений пропустили две шайбы. Это очень неприятно.

Неудачные игры тоже бывают. В следующих матчах буду вести себя сдержанней, буду делать все, чтобы команда побеждала, чтобы больше таких ситуаций не повторялось.

Это было действительно неправильно с моей стороны, хочу перед всеми извиниться. Со мной впервые произошла такая ситуация на льду, но она сделает меня только сильнее. Это новый опыт для меня, сделаю выводы и буду играть сдержанней.

Буду доказывать в следующих матчах, что очень хочу побеждать. Благодарен тренерам, что меня не посадили сегодня и дали возможность доиграть матч. Я старался в каждой смене выкладываться максимально. И нам с товарищами по команде даже удалось забить гол. Да, сегодня удалился я, в следующей игре, если удалится кто-то другой, я выйду и сделаю все, чтобы не пропустить. Готов за каждого из наших пацанов ложиться под шайбу и принимать броски на себя. Это хоккей, это командная игра.

Эта игра – урок для меня. Таких матчей у меня не было. Плохой опыт – тоже опыт. Надо сделать правильные выводы и двигаться дальше», – сказал форвард «Сочи».

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