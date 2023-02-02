Тренер «Сочи» Кокорев: «По удалениям Мичкова будем разбираться. Игрок не имеет права удаляться повторно»

Исполняющий обязанности главного тренера « » подвел итоги матча с « » (1:5).

«Первый период – мы удалялись, и нам забили быстрые голы. Во втором попытались выровнять игру, но и в третьем у нас не получалось.

Одинаково готовились к последним играм, но сегодня пропустили быстрые голы, из-за чего игра пошла не по нашему сценарию. Готовились играть на победу. Приняли решение перед матчем, что будет играть .

По удалениям Мичкова будем разбираться. Игрок не имеет права удаляться повторно. Не думали выпускать потом в меньшинстве, думали про другое, на самом деле. Сказали ему исправляться: он забил один гол, но дальше не получилось», – сказал Дмитрий Кокорев.