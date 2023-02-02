Тренер «Сочи» Кокорев: «По удалениям Мичкова будем разбираться. Игрок не имеет права удаляться повторно»

Теги Витязь КХЛ Дмитрий Кокорев Максим Третьяк Сочи Матвей Мичков Хоккей

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» подвел итоги матча с «Витязем» (1:5).

«Первый период – мы удалялись, и нам забили быстрые голы. Во втором попытались выровнять игру, но и в третьем у нас не получалось.

Одинаково готовились к последним играм, но сегодня пропустили быстрые голы, из-за чего игра пошла не по нашему сценарию. Готовились играть на победу. Приняли решение перед матчем, что будет играть Максим Третьяк.

По удалениям Мичкова будем разбираться. Игрок не имеет права удаляться повторно. Не думали выпускать потом Мичкова в меньшинстве, думали про другое, на самом деле. Сказали ему исправляться: он забил один гол, но дальше не получилось», – сказал Дмитрий Кокорев.

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3 комментария

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Кеша
А папа в курсе что вы будете разбираться ?
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vladimirmonomah
Хорош наговаривать! Он получил 2 минуты, пытался вылететь из бокса раньше времени и ему дали еще 2 за неспортивное поведение. Ты лучше внука из состава убери, чтобы молодые пацаны 0-3 не горели после 3х бросков за 10 минут
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крок 58
Вы там спесь то сбейте с малыша…
На судей тявкать в его возрасте!!
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-1
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