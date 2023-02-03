Плющев об удалениях Мичкова: «Таким юнцам рано открывать рот на судей»

прокомментировал удаления в матче с «Витязем».

18-летний нападающий « » получил два малых штрафа подряд. Один из них был за оскорбление судей и неспортивное поведение.

– Мичков – талантливый парень. Еще молодой, но он ввязался во взрослую игру, и нужно играть по правилам, которые существуют.

Матвей что-то сказал судье, выйдя со скамейки штрафников, это подпало под признаки оскорбления и вмешательства в действия арбитров, за что Мичков автоматически получил второй штраф. Думаю, если бы он сказал что-то нецензурное, то вообще ушел бы с площадки до конца игры. Что сделать? На ошибках учатся. Плохо, что учатся на своих ошибках.

– На вашей памяти было что-то подобное с молодыми ребятами?

– Было, да. Но не в такой форме. Мы играли с юношеской сборной в Канаде на чемпионате мира, и там судьи делали все, чтобы мы проиграли. Удалили Стаса Чистова за то, что тот играл клюшкой с якобы неправильным загибом, хотя на ней стоял штамп , свидетельствующий о том, что все проверено.

выскочил с лавочки, отбыв штраф. А там она была между скамейками запасных. И когда проехал несколько метров, чтобы сесть туда, где были партнеры, судьи удалили его снова. Из-за той самой клюшки. Это было несолидно. Ребята делали все, чтобы канадцы победили. Но они тогда не победили – мы приехали с золотом.

Так что вы думаете? Когда мы показали организаторам чемпионата наши клюшки, которые соответствовали всем нормам, перед нами даже не извинились.

– Но в случае с Мичковым судьи не виноваты.

– Конечно. Там видно было, что Мичков что-то буркнул в адрес судьи. И тот не стерпел. Во-первых, он и не должен был терпеть, а во-вторых, таким юнцам рано открывать рот на судей.

– Вы сказали бы что-то своему подопечному, если бы он такое выкинул?

– Конечно. Сказал бы: «Знаешь, мне нужно, чтобы ты на площадке у меня был, а не лавочку шлифовал из-за глупостей», – сказал бывший тренер сборной России.

Мичков сорвался на судей и привез два гола своей команде. Кажется, у нового Овечкина проблемы с поведением