Плющев об удалениях Мичкова: «Таким юнцам рано открывать рот на судей»

Теги ИИХФ судьи Владимир Плющев Станислав Чистов КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал удаления Матвея Мичкова в матче с «Витязем». 

18-летний нападающий «Сочи» получил два малых штрафа подряд. Один из них был за оскорбление судей и неспортивное поведение. 

– Мичков – талантливый парень. Еще молодой, но он ввязался во взрослую игру, и нужно играть по правилам, которые существуют.

Матвей что-то сказал судье, выйдя со скамейки штрафников, это подпало под признаки оскорбления и вмешательства в действия арбитров, за что Мичков автоматически получил второй штраф. Думаю, если бы он сказал что-то нецензурное, то вообще ушел бы с площадки до конца игры. Что сделать? На ошибках учатся. Плохо, что учатся на своих ошибках.

– На вашей памяти было что-то подобное с молодыми ребятами?

– Было, да. Но не в такой форме. Мы играли с юношеской сборной в Канаде на чемпионате мира, и там судьи делали все, чтобы мы проиграли. Удалили Стаса Чистова за то, что тот играл клюшкой с якобы неправильным загибом, хотя на ней стоял штамп ИИХФ, свидетельствующий о том, что все проверено.

Чистов выскочил с лавочки, отбыв штраф. А там она была между скамейками запасных. И когда проехал несколько метров, чтобы сесть туда, где были партнеры, судьи удалили его снова. Из-за той самой клюшки. Это было несолидно. Ребята делали все, чтобы канадцы победили. Но они тогда не победили – мы приехали с золотом.

Так что вы думаете? Когда мы показали организаторам чемпионата наши клюшки, которые соответствовали всем нормам, перед нами даже не извинились.

– Но в случае с Мичковым судьи не виноваты.

– Конечно. Там видно было, что Мичков что-то буркнул в адрес судьи. И тот не стерпел. Во-первых, он и не должен был терпеть, а во-вторых, таким юнцам рано открывать рот на судей.

– Вы сказали бы что-то своему подопечному, если бы он такое выкинул?

– Конечно. Сказал бы: «Знаешь, мне нужно, чтобы ты на площадке у меня был, а не лавочку шлифовал из-за глупостей», – сказал бывший тренер сборной России.

Мичков сорвался на судей и привез два гола своей команде. Кажется, у нового Овечкина проблемы с поведением

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2 комментария

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KSA1985
А кто в этом виноват? Вы же сами "шороху " навели вокруг его фамилии, когда ему было 15 лет. Пацан в таком возрасте воспринимает всё иначе. За сборную Лакросс, драфт НХЛ, игрок основы КХЛ, Лучший в МХЛ. Столько новостей, статей и прочего.И это всё за три года. В последние годы, у нас принято "бежать вперёд паровоза". Например " Красная машина". Раньше сборная СССР была реально машиной, Красной машиной. Но особого значения это не имело. Главное сборная СССР побеждала . Сейчас есть уникальное название КРАСНАЯ МАШИНА, но она никак не заводится. Так сначала надо чего то добиться, и только потом давать "громкие имена или рекламу"
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Deathspell Omega
За что всегда уважал регби, в том числе, так за то, что там даже суровый ветеран, по сравнению с которым 99% хоккеистов похожи на футболистов, никогда не наорет на судью, каким бы субтильный тот не выглядел на его фоне....
А Мичков, ну, типичный тупоголовый подросток.
Пока выгляди больше как Кокорин от хоккея, чем что-то подающее надежды...
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