Болельщика, выбежавшего на лед после матча «Салават» – «Автомобилист», наказали 40-часовыми работами и 6-месячным баном на спортивные мероприятия

Стало известно, как наказали болельщика, выбежавшего на лед после матча « » – « ».

Советский районный суд Уфы наказал фаната 40-часовыми обязательными работами и запретом посещать спортивные мероприятия на 6 месяцев.

Болельщик в суде не признал вину. Он заявил, что облокотился об полочку и, случайно сломав стекло, упал на следующий ряд. После этого искал выход из зоны, в которую попал, перепрыгнул через бортик, вышел на лед, где сфотографировался и пытался поговорить с хоккеистами.

Напомним, 26 декабря на матче уфимского клуба с «Автомобилистом» прошла благотворительная акция «Мишкопад». Любой болельщик мог купить на арене игрушечного медведя, а после выбросить его на лед. Все собранные средства клуб Фонбет Чемпионата КХЛ направил на благотворительность.