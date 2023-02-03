Болельщика, выбежавшего на лед после матча «Салават» – «Автомобилист», наказали 40-часовыми работами и 6-месячным баном на спортивные мероприятия

Теги Салават Юлаев Автомобилист болельщики происшествия Хоккей

Стало известно, как наказали болельщика, выбежавшего на лед после матча «Салават Юлаев» – «Автомобилист».

Советский районный суд Уфы наказал фаната 40-часовыми обязательными работами и запретом посещать спортивные мероприятия на 6 месяцев.

Болельщик в суде не признал вину. Он заявил, что облокотился об полочку и, случайно сломав стекло, упал на следующий ряд. После этого искал выход из зоны, в которую попал, перепрыгнул через бортик, вышел на лед, где сфотографировался и пытался поговорить с хоккеистами.

Напомним, 26 декабря на матче уфимского клуба с «Автомобилистом» прошла благотворительная акция «Мишкопад». Любой болельщик мог купить на арене игрушечного медведя, а после выбросить его на лед. Все собранные средства клуб Фонбет Чемпионата КХЛ направил на благотворительность.

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1 комментарий

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guizzy
Ну это гуманнее, наверное, чем пытаться с него 500 тыс. стрясти.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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