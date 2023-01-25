Гендиректор «Салавата» о хейте: «Все стало до такой степени одинаково, что скучно читать. Стараюсь правильно реагировать на критику»

Теги Салават Юлаев болельщики КХЛ Спорт-Экспресс Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» высказался о критике со стороны болельщиков.

– Я всегда сочувствую вам, когда вижу, с каким негативом вы сталкиваетесь, но это все в интернете. А как вы себя в Уфе чувствуете? Вас чаще ругают или, может быть, наоборот, хвалят за работу?

– Думаю, что нейтрально. Я спокойно хожу, никто со мной не ругается. Бывает, что болельщики иногда говорят, что их беспокоит, но это все мирно проходит. В интернете одна жизнь, здесь другая жизнь, я чувствую себя нормально.

– То есть в обычной жизни не было агрессии? Никто не говорил, что вы все разваливаете?

– Нет, конечно, такого совершенно не было. Тем более, когда ты общаешься с человеком, у тебя всегда есть возможность сказать ему, что-то объяснить.

В начале сезона у нас была встреча с болельщиками, потом я понял, что когда ты все говоришь правильно и все аспекты затрагиваешь, они видят. Что-то нельзя объяснить в интернете, а когда один на один, то все легко объясняется.

– Вы терпите все оскорбления, потому что вас они не задевают или все-таки через себя пропускаете их?

– Конечно, я живой человек, все пропускаю через себя, но в последнее время я заметил, что все стало до такой степени одинаково, что даже стало скучно читать.

Я стараюсь правильно реагировать на эту критику и считаю, что не нужно из-за этого посыпать голову пеплом или делать какие-то выводы. Главное, чтобы это на тебя не влияло, – сказал Ринат Баширов.

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4 комментария

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Ачиваков Марат
Наверняка многие с критикой в ваш адрес не ставят цель, как- то обидеть. Просто хочется понять имея такой бюджет оставшийся под потолком, как можно не сделать все, что- бы усилить команду. Ведь, когда была возможность приобрести хорошего игрока, вы просто зажали запрашиваемую сумму. Извините, все, что было в результате вашей деятельности нам всем известно. И как мы должны реагировать. Может быть вам просто не надо было говорить Гоп?
+1
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+1
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Токмаков Олег
Скучно вам ,нам тоже скучно смотреть на такой Салават , но ведь мы его смотрим .
+2
0
+2
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raddjin
Болею очень за СЮ, но в последнее время не очень хочется, зная что кубка у нас не будет и это какой год.. Из за этого болельщиков становиться все меньше....Печально следить за этим!
+3
0
+3
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Гайсин Артем
Я вот смотрю почему скорикова в состав не берут ошибки есть у него но последний раз он два очка набрал
+1
0
+1
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