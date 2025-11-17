Сорокин прервал серию из 3 побед подряд в матче с «Колорадо». Вратарь «Айлендерс» отразил 25 из 28 бросков

Илья Сорокин прервал серию из 3 побед подряд в матче с «Колорадо».

Вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо » (1:4).

30-летний россиянин отразил 25 из 28 бросков по своим воротам (89,3%). Его серия из 3 побед подряд прервалась.

В 13 играх в текущем сезоне у Сорокина 6 побед и 7 поражений при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,91.