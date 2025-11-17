Гридин и Мироманов забили за фарм «Калгари» в матче АХЛ против «Хендерсона». У 19-летнего Матвея 14 очков в 14 играх за «Рэнглерс» в сезоне
Матвей Гридин и Даниил Мироманов забили за фарм «Калгари».
Матвей Гридин и Даниил Мироманов забили за фарм «Калгари» в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Хендерсоном» (2:5).
В активе 19-летнего форварда Гридина стало 14 (6+8) очков в 14 играх за «Рэнглерс» в сезоне при полезности «+6». Он продлил результативную серию до 3 матчей.
На счету 28-летнего защитника Мироманова 5 (2+3) баллов в 10 играх при полезности «+6».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
