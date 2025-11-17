Плющев о формате Матча звезд КХЛ-2026: «Приходят мысли о пятой колонне. Как еще оценить опасную идею со сборной Урала? К счастью, не додумались создать «Ельцин-центр-тим»...»

Владимир Плющев считает опасным создание сборной Урала на Матче звезд.

Владимир Плющев подверг критике новый формат Матча звезд КХЛ.

Ранее стало известно, что КХЛ изменила формат игр на Матче звезд-2026. Команды Ural Stars, World Stars, RUS Stars и U23 Stars проведут мини-турнир в формате «4 на 4». Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 7 и 8 февраля.

«Знаете, в последние годы, когда речь идет об организации таких хоккейных праздников, приходят мысли о пятой колонне.

Ну а как еще оценить, скажу мягко, опасную идею создания сборной Урала? Особенно в нынешние времена, когда нам надо уходить от любых внутренних разделений, а, наоборот, – объединяться и побеждать. Тем более что речь идет об Урале и Екатеринбурге, стратегических регионах, где еще остались силы, работающие на внутренний раскол.

Знаете, после прошлогоднего Матча звезд КХЛ в Новосибирске, куда организаторы пригласили попеть западноукраинскую Елку, был готов ко всему.

Так что еще хорошо, что на сей раз в Екатеринбурге наши горячие головы ограничились «Юралс-тим» – к счастью, не додумавшись создать «Ельцин-центр-тим»…» – сказал заслуженный тренер России.

