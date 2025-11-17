  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Отставка Кудашова из «Динамо» вызвана конфликтом с гендиректором Сушко. Одна из возможных причин – отказ тренера взять сына руководителя в команду (Дмитрий Ерыкалов)
100

Отставка Кудашова из «Динамо» вызвана конфликтом с гендиректором Сушко. Одна из возможных причин – отказ тренера взять сына руководителя в команду (Дмитрий Ерыкалов)

Отставка Алексея Кудашова из «Динамо» вызвана конфликтом с гендиректором Сушко.

Отставка Алексея Кудашова из «Динамо», которую ранее подтвердил сам тренер, вызвана конфликтом с гендиректором клуба Сергеем Сушко, сообщает журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов. 

«Сразу несколько источников сообщают о том, что решение об отставке было принято еще до выезда команды. И Алексей Николаевич об этом догадывался, а может и знал наверняка.

Перед поездкой у него возникла перепалка с генеральным директором клуба Сергеем Сушко. А если быть точным, то это стало апогеем тлеющего конфликта между тренером и руководителем.

По одной из версий, эти трения начались с отказа Кудашова взять в команду Максима Сушко – сына генерального директора (сейчас форвард играет за «Нефтехимик», 0+2 в 11 играх в сезоне – Спортс).

На это наложилась проблемная летняя селекция (повод для претензии к менеджменту) и тяжелый старт команды в чемпионате (повод для претензий тренеру).

Кудашова пытались отстоять лидеры «Динамо» и его помощники, но тщетно. Скорее всего, своей должности лишится и тренер по защитникам Андрей Скопинцев. Руководство давно давило на Кудашова, чтобы поменять его ассистентов, но он от таких предложений категорически отказывался.

Кудашова, по крайней мере до конца сезона, заменит Вячеслав Козлов. На место Скопинцева должен прийти Сергей Зубов. И если Зубов выглядит как креатура Романа Ротенберга, то сам Ротенберг вставать на лавку (пока) не планирует», – написал Ерыкалов в телеграм-канале. 

Отставка Кудашова – абсурдное решение «Динамо». Вы вообще верите?

Отставка Кудашова – правильный ход?4903 голоса
ДаДинамо Москва
НетАлексей Кудашов
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
logoСергей Сушко
logoКХЛ
logoВячеслав Козлов
logoАлексей Кудашов
logoСергей Зубов
logoМаксим Сушко
logoАндрей Скопинцев
logoДинамо Москва
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Фанаты «Динамо скандировали фамилию Кудашова в начале матча со «Спартаком»
4 минуты назадВидео
Разин о том, давит ли на Кузнецова отсутствие голов: «Это надо у него спросить, мне это не интересно. Гораздо важнее, какую пользу он приносит команде. Меня его игра устраивает»
18 минут назад
Владимир Пономарев: «Бобров сказал Василию Сталину: «Поставьте Тарасова тренером, все равно он ## ### играть не умеет». В итоге великим тренером стал»
23 минуты назад
Кузнецов сыграл в Челябинске впервые за 11 лет. Форвард «Металлурга» получил удар клюшкой в лицо от Григоренко, игрок «Трактора» был удален на 4 минуты
34 минуты назадВидео
«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 4:3 с «Трактором». Команда Разина идет 1-й на Востоке
58 минут назад
КХЛ. «Ак Барс» играет с ЦСКА, «Динамо» Москва против «Спартака», «Северсталь» примет «Динамо» Минск, «Металлург» победил «Трактор»
сегодня, 16:12Live
Рыбин об уходе Гру из «Трактора»: «Тренер приехал, у него хороший контракт, топовая команда, и тут он говорит: «Ой, я эмоционально устал». Детский сад какой-то»
сегодня, 15:59
Ротенберг использовал нецензурную лексику во время матча детских команд. Поведение главного тренера «Красной машины Юниор» будет вынесено на заседание СДК ФХМ
сегодня, 15:50
Малкин об Овечкине: «Настоящий русский медведь, терминатор. Им невозможно не восхищаться. Никто не удивлен, что он достиг отметки 900 голов, это был лишь вопрос времени»
сегодня, 15:32
Бландиси о Ларионове-младшем: «Нет причин для критики его игры. У Игоря был непростой отрезок, когда он выходил с практически сломанной лодыжкой, а потом с отравлением»
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Сколько шайб забросил Овечкин, до того, как стал капитаном «Вашингтона»?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Дадонов о сборной: «У России есть одни из лучших хоккеистов мира, ни разу не игравшие на Олимпиаде. Печальная история, но мы ничего не можем сделать»
сегодня, 14:28
«Торонто» добавил Танева в долгосрочный список травмированных. Защитник выбыл после столкновения с Мичковым
сегодня, 12:47
Харт о первой игре за 22 месяца: «Это как езда на велосипеде. Поначалу все ощущалось необычно, но я быстро вернулся к рутине»
сегодня, 12:23
«Сибирь» рассталась с тренером по физподготовке. Клуб проиграл 13 матчей подряд и идет последним на Востоке
сегодня, 11:19
Маршанд набрал очки в 8 матчах «Флориды» подряд. Он побил рекорд клуба для игроков в 37+ лет, обойдя Нуиндайка и Стиллмана
сегодня, 10:57
Дэвид Паньотта: «Каролина», «Юта» и «Оттава» хотят усилиться – они главные претенденты, если появится крупная рыба. «Нью-Джерси», «Монреаль» и «Анахайм» – в меньшей степени»
сегодня, 10:13
Куинн Хьюз – 5-й защитник в истории НХЛ с 3+ ассистами в 3 матчах подряд. Капитан «Ванкувера» повторил достижение Макара, Йоси, Бурка и Коффи
сегодня, 09:29
«Даллас» перевел Дюшена и Эрни в долгосрочный список травмированных
сегодня, 09:18
«Бостон» выставил Бичера на драфт отказов. У форварда 78 матчей за клуб в прошлом сезоне
сегодня, 08:25