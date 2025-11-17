Отставка Кудашова из «Динамо» вызвана конфликтом с гендиректором Сушко. Одна из возможных причин – отказ тренера взять сына руководителя в команду (Дмитрий Ерыкалов)

Отставка Алексея Кудашова из «Динамо» вызвана конфликтом с гендиректором Сушко.

Отставка Алексея Кудашова из «Динамо», которую ранее подтвердил сам тренер, вызвана конфликтом с гендиректором клуба Сергеем Сушко, сообщает журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

«Сразу несколько источников сообщают о том, что решение об отставке было принято еще до выезда команды. И Алексей Николаевич об этом догадывался, а может и знал наверняка.

Перед поездкой у него возникла перепалка с генеральным директором клуба Сергеем Сушко. А если быть точным, то это стало апогеем тлеющего конфликта между тренером и руководителем.

По одной из версий, эти трения начались с отказа Кудашова взять в команду Максима Сушко – сына генерального директора (сейчас форвард играет за «Нефтехимик», 0+2 в 11 играх в сезоне – Спортс).

На это наложилась проблемная летняя селекция (повод для претензии к менеджменту) и тяжелый старт команды в чемпионате (повод для претензий тренеру).

Кудашова пытались отстоять лидеры «Динамо» и его помощники, но тщетно. Скорее всего, своей должности лишится и тренер по защитникам Андрей Скопинцев . Руководство давно давило на Кудашова, чтобы поменять его ассистентов, но он от таких предложений категорически отказывался.

Кудашова, по крайней мере до конца сезона, заменит Вячеслав Козлов . На место Скопинцева должен прийти Сергей Зубов . И если Зубов выглядит как креатура Романа Ротенберга, то сам Ротенберг вставать на лавку (пока) не планирует», – написал Ерыкалов в телеграм-канале.

