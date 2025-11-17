  • Спортс
Плющев об английских названиях на Матче звезд КХЛ-2026: «Не только «цыганщина» и безыдейность, но и акт национального самоунижения. Заботы об иностранном зрителе – бредовые»

Владимир Плющев: английский на Матче звезд КХЛ – акт национального самоунижения.

Владимир Плющев раскритиковал английские названия команд на Матче звезд КХЛ.

Ранее стало известно, что КХЛ изменила формат игр на Матче звезд-2026. Команды Ural Stars, World Stars, RUS Stars и U23 Stars проведут мини-турнир в формате «4 на 4». Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 7 и 8 февраля. 

– Во-первых, крайне сомнительным выглядит сам формат – турнир из четырех команд, в каждой – 14 игроков, игра «четыре на четыре», с двумя периодами по десять минут. Складывается впечатление, что его придумал ребенок, не имеющий никакого понятия о правилах и традициях хоккея, который просто взял ножницы и накромсал.

Во-вторых, на эту белиберду еще можно было бы закрыть глаза, если бы не «придумки» с названиями команд. Все они – на английском, KHL Ural Stars, KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars. Кого возбудят эти названия, да еще в глубине России, в столице Урала – загадка. И, кстати, где для них наберут 56 качественных игроков, если сегодня у нас в КХЛ талантов можно пересчитать по пальцам двух рук?

– КХЛ, защищая английский, говорила о том, что она заботится об иностранном зрителе, поскольку транслирует матчи на многие страны, включая Китай…

– Не надо про Китай, как у нас в лиге к нему относятся, показал недавний матч СКА и «Шанхая».

Все эти заботы об иностранном зрителе – бредовые, те же Китай или Казахстан с радостью обойдутся без английских слов. Наоборот, в нынешней политической ситуации это удар по нашему внутреннему единству, в том числе и со странами-союзниками.

Да и вообще все эти «кей-эйч-эл-уорлд-старз» – это не только «цыганщина» и показатель абсолютной безыдейности, но и акт национального самоунижения. Раз вы так любите английский, то ту же сборную Урала иностранцы будут считывать как «Юралс-тим» и ассоциировать с сортом нефти. В общем провал на провале!

Кстати, с марта 2026 года в России заработает закон, который запрещает использование только иностранных названий на различных вывесках, табличках, в названиях проектов. Интересно, как КХЛ будет выкручиваться – как раз перед стартом плей-офф… – сказал заслуженный тренер России. 

