«Салават» считается топ-клубом и должен давать кубки. Ожидание радости болельщику не приносит». Сафин об уфимцах

Теги Салават Юлаев болельщики Венер Сафин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Венер Сафин поделился мыслями о ситуации в «Салавате Юлаеве».

– Вам нравится это постепенное развитие команды, без резких движений и подписаний. Согласны в этом плане с руководством «Салавата»?

– Я постепенное развитие вижу в увеличивающемся количестве воспитанников. Понятно, что болельщики всегда требуют. На то они и болельщики. Но весь вопрос в том, какие задачи стоят стратегические. Если нужно сейчас и сегодня победы и кубки, то постепенное развитие – это слишком долгий путь.

Еще вопрос в том, к чему приучен болельщик. У нас он все-таки приучен к победам. Не зря ведь «Салават» считается топ-клубом. Поэтому болельщику это ожидание радости не приносит. «Салават» должен давать кубки. Конечно, не каждый год, но результат и хорошую игру нужно показывать каждый сезон, – сказал бывший тренер «Салавата».

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5 комментариев

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Ачиваков Марат
Ответ Дмитрий Галкин
Раньше, да , был одним из топов , а сейчас , по составу и результатам скорее крепкий середняк , но никак не топ клуб ...
Я так не считаю, вполне боеспособная у нас команда, что она не раз уже доказывала по ходу чемпионата. И при старании вполне может доиграть до финала конференции.
+2
-2
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Юрий Байбурдин
Похоже не скоро топом будет,рад бы ошибиться.
0
0
0
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Дмитрий Галкин
Раньше, да , был одним из топов , а сейчас , по составу и результатам скорее крепкий середняк , но никак не топ клуб ...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сидни Кросби 2
Кто ему это сказал что Топ клуб и какие кубки он должен давать с 6 места.
+1
-1
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Токмаков Олег
Вот именно ,топ клуб должен давать кубки . Салават брал кубок в 2011 спустя такое время клуб можно считать топом ?
+2
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