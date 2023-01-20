«Салават» считается топ-клубом и должен давать кубки. Ожидание радости болельщику не приносит». Сафин об уфимцах

поделился мыслями о ситуации в « ».

– Вам нравится это постепенное развитие команды, без резких движений и подписаний. Согласны в этом плане с руководством «Салавата»?

– Я постепенное развитие вижу в увеличивающемся количестве воспитанников. Понятно, что болельщики всегда требуют. На то они и болельщики. Но весь вопрос в том, какие задачи стоят стратегические. Если нужно сейчас и сегодня победы и кубки, то постепенное развитие – это слишком долгий путь.

Еще вопрос в том, к чему приучен болельщик. У нас он все-таки приучен к победам. Не зря ведь «Салават» считается топ-клубом. Поэтому болельщику это ожидание радости не приносит. «Салават» должен давать кубки. Конечно, не каждый год, но результат и хорошую игру нужно показывать каждый сезон, – сказал бывший тренер «Салавата».