Шабанов в 1-м матче после травмы: 2 броска и «минус 1» за 10:33 против «Колорадо»
Максим Шабанов вернулся в состав «Айлендерс» после травмы.
Форвард «Айлендерс» Максим Шабанов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:4).
25-летний россиянин сыграл впервые с 21 октября. Он пропустил 12 матчей из-за повреждения ребер.
В матче с «Эвеланш» (10:33, «минус 1») нападающий отметился 2 бросками в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
В 7 играх в текущем сезоне у Шабанова 3 (1+2) очка при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 11:33.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
