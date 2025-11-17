Шабанов в 1-м матче после травмы: 2 броска и «минус 1» за 10:33 против «Колорадо»

Максим Шабанов вернулся в состав «Айлендерс» после травмы.

Форвард «Айлендерс » Максим Шабанов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (1:4).

25-летний россиянин сыграл впервые с 21 октября. Он пропустил 12 матчей из-за повреждения ребер .

В матче с «Эвеланш» (10:33, «минус 1») нападающий отметился 2 бросками в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

В 7 играх в текущем сезоне у Шабанова 3 (1+2) очка при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 11:33.