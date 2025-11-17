Кучеров забил 365 голов в регулярках НХЛ и делит с Сен-Луи 3-е место в истории «Тампы». У Лекавалье 383 шайбы, у Стэмкоса – 555

Никита Кучеров делит с Мартеном Сен-Луи 3-е место по голам в истории «Тампы».

Форвард «Тампы » Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (2:6).

На счету 32-летнего россиянина стало 16 (8+8) очков в 16 играх в текущем сезоне.

За карьеру в лиге – 1010 (365+645) баллов в 819 играх.

Кучеров делит 3-е место по голам в истории «Лайтнинг» с Мартеном Сен-Луи (365 в 972 играх). Выше идут Стивен Стэмкос (555 в 1082) и Винсент Лекавалье (383 в 1037).