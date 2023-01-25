Фанаты «Салавата» вывесили баннер с кадром из «Убить Билла» на игре против «Ак Барса»

Теги Ак Барс Салават Юлаев болельщики Зинэтула Билялетдинов КХЛ кино Хоккей

Фанаты «Салавата» перед матчем с «Ак Барсом» вывесили баннер с кадром из «Убить Билла». 

На плакате изображена актриса Ума Турман в роли Беатрикс Киддо из фильма режиссера Квентина Тарантино «Убить Билла».

Баннер стал отсылкой к прозвищу главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.

На мече героини видна надпись: «Можно всем проиграть, только не «Ак Барсу».

На баннере также нарисованы разбитые солнцезащитные очки. Как отмечает «Бизнес Online», это отсылка к баннеру, который фанаты «Ак Барса» вывесили перед прошлым «Зеленым дерби». На нем Билялетдинов был изображен в образе терминатора.

Фото: Максим Иванов, «Бизнес Online»

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23 комментария

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fa(za)nat
Фраза это и отсылка к памяти Муртазы, там комплекс в общем! Надо понимать всё, а не отрывками.
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гилберт
Класс!!!
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Ратибор Добрынин
Иронично на фоне того как Баширов, Курносов и Чижов убивают СЮ.
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Alex9999995
башкирских Маймылов с победой! Этим Псам нужно сокращать большое турнирное отставание перед Ак Барсом.
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Док Тор
Ответ Алекс43
Идиотина, я русский, живу в Кировской области
Т.е. с помойкой ты согласен? Кировская помойка тогда что ли?
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Алекс43
Ответ Док Тор
Помойка татарская, ты обиделась?
Идиотина, я русский, живу в Кировской области
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Док Тор
Ответ Алекс43
Научись писать правильно, башкирка тупорылая
Помойка татарская, ты обиделась?
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Alex9999995
Псы башкирские! 🤣🤣🤣
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Алекс43
Ответ Док Тор
Задохнись тебе сказали, ущербная
Научись писать правильно, башкирка тупорылая
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Док Тор
Ответ Алекс43
Это ты- примат башкирский
Задохнись тебе сказали, ущербная
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Алекс43
Ответ Док Тор
Задохнись, обезьяна
Это ты- примат башкирский
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Док Тор
Ответ Алекс43
Щенок - пасть закрой
Задохнись, обезьяна
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Алекс43
Ответ Док Тор
Дурачком растеш. Иди уроки делай.
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Док Тор
Ответ Алекс43
Завистливая, скудоумная башкирва
Дурачком растеш. Иди уроки делай.
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Алекс43
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FaithDevotion
Ну что-то на уровне «трупа кошки», или как там сказал кто-то с ящика их. башкиры ж, чё тут взять
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Владимир Зайцев
Ответ йозе марино
Красиво <3
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Владимир Зайцев
Ответ йозе марино
Красиво <3
Не нормальные
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mihany12
Весело и креативно!
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йозе марино
Красиво <3
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Пинающий Достоинства
жестко, но креативно
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HockeyMan
Креативно
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Tina
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