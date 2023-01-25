Фанаты «Салавата» вывесили баннер с кадром из «Убить Билла» на игре против «Ак Барса»

Фанаты « » перед матчем с « » вывесили баннер с кадром из «Убить Билла».

На плакате изображена актриса Ума Турман в роли Беатрикс Киддо из фильма режиссера Квентина Тарантино «Убить Билла».

Баннер стал отсылкой к прозвищу главного тренера «Ак Барса» .

На мече героини видна надпись: «Можно всем проиграть, только не «Ак Барсу».

На баннере также нарисованы разбитые солнцезащитные очки. Как отмечает «Бизнес Online», это отсылка к баннеру, который фанаты «Ак Барса» вывесили перед прошлым «Зеленым дерби». На нем Билялетдинов был изображен в образе терминатора.

Фото: Максим Иванов, «Бизнес Online»