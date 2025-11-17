Куинн Хьюз с 0+4, Рэймонд с 1+1 и Мурашов с 1-м шатаутом в НХЛ – звезды дня в лиге
Куинн Хьюз, Лукас Рэймонд и Сергей Мурашов – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов, засушивший «Нэшвилл» (4:0) в Стокгольме. Россиянин отразил 21 бросок по своим воротам.
Вторая звезда – форвард «Детройта» Лукас Рэймонд с 2 (1+1) очками в матче с «Рейнджерс» (2:1).
Первая звезда – защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз с 4 (0+4) очками в матче с «Тампой» (6:2).
Первый сухарь Мурашова за «Питтсбург»! У России растет еще один классный вратарь в НХЛ
