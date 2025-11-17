Илья Протас забил в 3 подряд матчах в АХЛ за 3 дня (3+2 на отрезке). У 19-летнего белорусского форварда 10 очков в 14 играх за фарм «Вашингтона»

Илья Протас забил в 3-м подряд матче в АХЛ.

Форвард «Херши» Илья Протас забросил шайбу в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Лихай Вэлли» (2:1 ОТ) – в ворота своего соотечественника Алексея Колосова.

В текущем сезоне на счету 19-летнего белорусского форварда стало 10 (5+5) очков в 14 играх за фарм «Вашингтона».

Текущая результативная серия – 3 игры (3+2 на отрезке). Он забил трех подряд матчах за 3 дня (14, 15 и 16 ноября).

Отметим, что форвард «Вашингтона» Алексей Протас, старший брат Ильи, набрал в этом сезоне 10 (5+5) очков в 18 играх за «Кэпиталс».