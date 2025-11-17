Фетисов об отставке Кудашова из «Динамо»: «Уверен, на это были свои причины. Он сам их объяснит. Просто так ничего не происходит»

Вячеслав Фетисов: у отставки Алексея Кудашова из «Динамо» были свои причины.

Вячеслав Фетисов ожидает, что Алексей Кудашов озвучит причины своего ухода из «Динамо».

Ранее информацию о предстоящей отставке подтвердил сам главный тренер бело-голубых.

Московский клуб с 33 очками в 26 играх занимает 5-е место в Западной конференции в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Уверен, что на это решение были свои причины. Просто так ничего не происходит.

Он сам объяснит эти причины. Просто так тренера не меняют», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.

Отставка Кудашова из «Динамо» вызвана конфликтом с гендиректором Сушко. Одна из возможных причин – отказ тренера взять сына руководителя в команду (Дмитрий Ерыкалов)

