Фетисов об отставке Кудашова из «Динамо»: «Уверен, на это были свои причины. Он сам их объяснит. Просто так ничего не происходит»
Вячеслав Фетисов: у отставки Алексея Кудашова из «Динамо» были свои причины.
Вячеслав Фетисов ожидает, что Алексей Кудашов озвучит причины своего ухода из «Динамо».
Ранее информацию о предстоящей отставке подтвердил сам главный тренер бело-голубых.
Московский клуб с 33 очками в 26 играх занимает 5-е место в Западной конференции в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Уверен, что на это решение были свои причины. Просто так ничего не происходит.
Он сам объяснит эти причины. Просто так тренера не меняют», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.
