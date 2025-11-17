Эрик Карлссон о матчах НХЛ за пределами Северной Америки: «Нужно продолжать их проводить, причем во многих странах. Для меня возможность сыграть в Швеции – просто фантастика»

Эрик Карлссон считает, что матчи НХЛ нужно проводить во многих странах.

Он высказал такое мнение после победы над «Нэшвиллом » (4:0) в Стокгольме, где команды провели 2 матча регулярного чемпионата в рамках NHL Global Series .

«Лично для меня такая возможность сыграть здесь – это просто фантастика. Я провел в лиге 17 лет и сыграл 4 матча в Швеции. Мне очень повезло в этом плане. Это очень важно.

Такие игры важнее, чем просто выступление за свою команду. Нужно продолжать проводить такие матчи, причем во многих странах», – сказал Карлссон.

Ранее матчи регулярных чемпионатов НХЛ также проходили в Японии, Великобритании, Финляндии, Чехии и Германии.