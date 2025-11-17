Эрик Карлссон о матчах НХЛ за пределами Северной Америки: «Нужно продолжать их проводить, причем во многих странах. Для меня возможность сыграть в Швеции – просто фантастика»
Эрик Карлссон считает, что матчи НХЛ нужно проводить во многих странах.
Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон считает, что матчи НХЛ должны проходить во многих странах.
Он высказал такое мнение после победы над «Нэшвиллом» (4:0) в Стокгольме, где команды провели 2 матча регулярного чемпионата в рамках NHL Global Series.
«Лично для меня такая возможность сыграть здесь – это просто фантастика. Я провел в лиге 17 лет и сыграл 4 матча в Швеции. Мне очень повезло в этом плане. Это очень важно.
Такие игры важнее, чем просто выступление за свою команду. Нужно продолжать проводить такие матчи, причем во многих странах», – сказал Карлссон.
Ранее матчи регулярных чемпионатов НХЛ также проходили в Японии, Великобритании, Финляндии, Чехии и Германии.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
