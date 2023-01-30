Роман Ротенберг: «СКА дал Мичкову все возможности проявлять себя. Радует, что тренеры «Сочи» ему доверяют»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Сочи Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Роман Ротенберг высказался о развитии форварда Матвея Мичкова.

18-летний нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды из СКА.

– Вы довольны тем, как Матвей Мичков развивается в СКА?

– Мы дали ему все возможности, чтобы он себя проявлял. Он работает над собой, знает план.

Нас в СКА радует, что он получает доверие от тренерского штаба «Сочи», куда уехал в аренду. Мы внимательно следим за Мичковым. Но сейчас больше сконцентрированы на СКА, ведь совсем скоро плей-офф, – заявил главный тренер СКА.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
amur.
Пусть доказывает... ждём в СКА... возмужавшим...заматеревшим
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ска - взял, Ска - дал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KSA1985
Парень шикарно развивался в Ярославле. А в Питере, его кидали по всем фармам, Ска Нева, Динамо СПБ, СКа 1946. Иногда сидел на лавке. Одним словом замариновали парня. Я бы сказал так, что один сезон Мичков не развивался, а деградировал. И за это спасибо одному специалисту, с огромным опытом просмотра матчей
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий