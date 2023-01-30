Роман Ротенберг: «СКА дал Мичкову все возможности проявлять себя. Радует, что тренеры «Сочи» ему доверяют»
Роман Ротенберг высказался о развитии форварда Матвея Мичкова.
18-летний нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды из СКА.
– Вы довольны тем, как Матвей Мичков развивается в СКА?
– Мы дали ему все возможности, чтобы он себя проявлял. Он работает над собой, знает план.
Нас в СКА радует, что он получает доверие от тренерского штаба «Сочи», куда уехал в аренду. Мы внимательно следим за Мичковым. Но сейчас больше сконцентрированы на СКА, ведь совсем скоро плей-офф, – заявил главный тренер СКА.
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